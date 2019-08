Thor: Love And Thunder, Natalie Portman sostituirà Chris Hemsworth come Thor nel MCU?

Natalie Portman sostituirà Chris Hemsworth come Thor in Thor: Love And Thunder? Così dicono alcune indiscrezioni.

Il sito web We Got This Covered ha affermato che alcune fonti sicure hanno parlato del ritorno dell'attrice non solo come Jane Foster, astrofisica ed ex di Thor, ma anche come Mighty Thor, come già annunciato durante il Comic-Con 2019. Ma la vera notizia è che probabilmente Natalie Portman sostituirà definitivamente Chris Hemsworth in questo ruolo, diventando veramente degna di impugnare Mjolnir. Apparentemente, Thor Odinson non verrà ucciso o comunque non sparirà totalmente dall'universo, ma probabilmente passerà il mantello a Jane e andrà in pensione, per così dire, lasciando così aperto per lui un ritorno, sempre se Hemsworth e lo studio lo vorranno.

Tutto questo è molto plausibile e si adatta anche a quanto precedentemente riportato, ovvero che Mighty Thor/ Natalie Portman farà parte di almeno due futuri team dell' MCU. La line-up di New Avengers conta infatti Jane al suo interno, insieme ad altri eroi della Fase 4 come Shang-Chi e Blade, e sarà anche coinvolta in A-Force , il film tutto al femminile in lavorazione.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per novembre 2021.