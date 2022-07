Thor: Love and Thunder, Taika Waititi svela che le urla delle capre sono ispirate a un meme di Taylor Swift

Thor: Love and Thunder contiene un elemento legato, un po' a sorpresa e con molta ironia, a Taylor Swift: le capre.

Taika Waititi ha infatti condiviso il divertente retroscena in una nuova intervista rilasciata a Insider.

Il regista di Thor: Love and Thunder ha svelato parlando delle capre: "Non avevamo mai previsto che urlassero. Dovevano sempre essere presenti perché sono nei fumetti, ma non sapevamo che suono avrebbero avuto. Poi qualcuno in post-produzione ha trovato questo meme di una canzone di Taylor Swift che ha delle capre che urlano. Non sapevo nemmeno che esistesse. Quindi ho sentito le capre urlanti e semplicemente erano fantastiche. Molte persone pensano che sia io che urlo. Non lo sono".

Taika Waititi ha proseguito ricordando: "Penso che una delle persone che stavano lavorando alle capre in CGI abbia semplicemente aggiunto la canzone di Taylor Swift I Knew You Were Trouble, ma la versione dei fan con i suoni delle capre e abbiamo pensato che fosse così divertente".

L'intenzione iniziale era quindi solo per divertirsi, anche se poi è stato un elemento mantenuto fino alla versione finale: "Era solo una scena per capire come stava procedendo il lavoro sulle creature in CGI, non era stato ideato per il film, era solo un update. E le urla erano davvero fantastiche".