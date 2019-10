Thor: Love and Thunder, per Taika Waititi "potrebbe includere la storia del tumore al seno di Jane Foster"

Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi ha ammesso di amare la storia del tumore al seno di Jane Foster nei fumetti Marvel, ma ancora non sa se finirà nel film.

Thor: Love and Thunder potrebbe includere la storia del tumore al seno di Jane Foster, come ammette il regista Taika Waititi. Il quarto capitolo della saga di Thor potrebbe seguire le orme della storyline dei fumetti Marvel raccontando le conseguenze della malattia di Jane Foster e la sua trasformazione in Mighty Thor.

Venezia 2018: uno scatto di Taika Waititi sul red carpet di apertura

Dopo il successo di Thor: Ragnarok, Taika Waititi si prepara a tornare alla regia di Thor: Love and Thunder, che farà parte della Fase 4 dell'MCU. Il regista ha ammesso che nel film potrebbe comparire la storyline dei fumetti in cui Jane Foster si ammala di tumore al seno e Odino le dona i poteri di Thor per darle la forza di superare la malattia.

Nel corso di un'intervista a Variety, Taika Waititi ha ammesso: "Credo che sia una parte davvero potente della storia dei fumetti. E' fantastico che lei riesca a combattere questa cosa e ci sono due battaglie in corso. Personalmente adoro questa storia. Ma ancora non so se finirà nel film, questo è da vedere."

Nei fumetti, Jane Foster diventa Thor dopo essersi ammalata di tumore al seno e il potere del Mjolnir la aiuta a ripristinare la propria forza. Jane opera nei panni di Mighty Thor per molti anni, ma alla fine compie un sacrificio mortal per salvare Asgardia da Magog e successivamente viene riportata in vita da Thor Odinson e Odino per poi diventare membro delle Valkyrie. Thor: Love and Thunder seguirà questo plot?

"Non sappiamo ancora se riusciremo a realizzare un adattamento completo di questa storyline. Queste cose cambiano durante le riprese e a volte anche in fase di montaggio. Ad esempio, sbarazziamoci di questa parte in cui lei si ammala di tumore al seno. Potremmo cambiarle in qualcos'altro, o forse lei non ha niente."

Thor: Love and Thunder entrerà in lavorazione nei primi mesi del 2020, la release del film è fissata per il 5 novembre 2021.