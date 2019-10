Thor: Love and Thunder, Taika Waititi conferma il ritorno di Korg

Thor: Love and Thunder, il prossimo capitolo delle avventure del supereroe, potrà contare sul ritorno di Korg, come ha confermato il regista Taika Waititi.

Il filmmaker, in occasione di Thor: Ragnarok, è stato impegnato dietro la macchina da presa e in veste di attore ha portato sugli schermi Korg, personaggio molto apprezzato dai fan della Marvel.

Taika Waititi, mentre era ospite del talk show di Jimmy Kimmel, ha parlato di Thor: Love and Thunder dichiarando: "C'è il doppio di Thor in Thor 4. Spero che tutti sappiano che Natalie Portman sta per tornare. Interpreterà una versione femminile di Thor tratta dai fumetti. Ci saranno due di loro! E il mio personaggio sta tornando, Korg".

Il regista ha poi sottolineato di aver scritto un paio di bozze della sceneggiatura, nonostante il cinecomic sia ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Korg è presente tra le pagine dei fumetti Marvel in occasione della storia del 2006 dedicata a Planet Hulk. La versione cinematografica è maggiormente comica ed è apparsa brevemente anche in Avengers: Endgame.

In Thor: Love and Thunder, in arrivo nei cinema americani il 5 novembre 2021, reciteranno Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson nella parte di Valkyrie e Natalie Portman che interpreterà Jane Foster.