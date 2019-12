Thor: Love and Thunder, Taika Waititi: "Il film sarà più grande e coraggioso!"

Thor: Love and Thunder riporterà Taika Waititi sul set dei cinecomic della Marvel e il filmmaker ha regalato qualche anticipazione riguardante il progetto in fase di sviluppo e le cui riprese inizieranno prossimamente.

Parlando del sequel il filmmaker ha dichiarato: "Sarà più grande, coraggioso e luminoso". Taika Waititi, commentando cosa accadrà in Thor: Love and Thunder, ha aggiunto: "Gli spettatori devono attendersi delle cose folli nel film".

Il regista ha sottolineato: "Il prossimo film di Thor che sto realizzando, in pratica, ci permette di lanciarci di nuovo in questo film all'insegna dell'avventura. Ed è quello che ho amato realmente nel girare Ragnarok, sentivo che stavamo davvero semplicemente mettendo Thor alle prese con un'avventura davvero fantastica. Ci sono sempre nuove cose da vedere e fare e in questo caso penso che raddoppieremo tutti questi elementi e il film sarà più grande, più coraggioso e più luminoso. Ci saranno davvero delle cose folli nel film".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor.