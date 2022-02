Thor: Love and Thunder, il set LEGO svela delle anticipazioni sul villain Gorr

Le anticipazioni riguardanti Thor: Love and Thunder continuano ad arrivare dal merchandise e il set LEGO regala ora degli spoiler riguardanti i villain coinvolti nella storia. Le immagini mostrano infatti anche Gorr, ruolo affidato a Christian Bale, e l'arma che utilizzerà nel film.

Le foto del set LEGO dedicato alla particolare barca trascinata dalle capre ritraggono anche Gorr, il possessore della necrospada All-Black affidato all'attore Christian Bale, che gli permette di avere forza sovrumana, resistenza e una vita quasi immortale.

In Thor: Love and Thunder il villain combatterà contro gli eroi interpretati da Natalie Portman e Chris Hemsworth.

Thor: Love and Thunder, il set LEGO

I fan stanno attendendo ormai da tempo il trailer dell'atteso sequel diretto da Taika Waititi e, considerando che negli ultimi giorni stanno emergendo numerose foto del merchandise, l'attesa potrebbe finalmente per concludersi.

Il film vedrà il ritorno di Jaime Alexander come Lady Sif, Jeff Goldblum sarà ancora Grandmaster, il regista Taika Waititi si calerà nel ruolo di Korg e ci sarà spazio per le star di Guardiani della Galassia Peter Quill/Chris Pratt, Nebula/Karen Gillan, Kraglin/Sean Gunn e Groot/Vin Diesel. Grazie alle precedenti foto dal set, è stato anche rivelato che Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth torneranno ancora una volta in ruoli cameo insieme a Melissa McCarthy e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 6 luglio 2022.