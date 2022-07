Thor: Love and Thunder, la scena iniziale poteva essere molto diversa

Il film Thor: Love and Thunder avrebbe potuto aprirsi con una scena iniziale molto diversa.

Il regista Taika Waititi ha deciso di mostrare nei primi minuti la storia di Gorr, il personaggio affidato a Christian Bale. Quell'elemento poteva però essere lasciato inizialmente in disparte, concentrandosi su un altro personaggio.

La co-sceneggiatrice di Thor: Love and Thunder, Jennifer Kaytin Robinson, ha parlato della prima scena del film spiegando che poteva essere Jane la protagonista: "Non so se posso dirlo, ma penso non ci siano problemi: nella bozza originale c'era prima del logo dei Marvel Studios. Era presente anche nella bozza originale di Taika Waititi. Quello era sempre un elemento in evoluzione, alla fine è diventato sulle origini di Gorr e penso sia fantastico".

L'autrice ha ribadito: "Il cancro di Jane non è mai stato un momento per avere un certo impatto. Si è sempre trattato della storia di questa donna. Questo è il suo arco narrativo ed è dove inizia".

Thor: Love and Thunder, 10 cose che potreste non aver notato

Thor: Love and Thunder è il nuovo film diretto da Taika Waititi in cui il supereroe interpretato da Chris Hemsworth si ritroverà a lottare contro un temibile villain affidato a Christian Bale. Al suo fianco potrà contare sulla presenza di Jane Foster (Natalie Portman), diventata Mighty Thor, Valkyrie (Tessa Thompson) e persino i Guardiani della Galassia guidati da Star-Lord (Chris Pratt).