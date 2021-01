Thor: Love and Thunder, Sam Neill potrebbe apparire nel film

L'attore Sam Neill potrebbe tornare nel mondo del Marvel Cinematic Universe in occasione di Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder potrebbe avere nel proprio cast anche l'attore Sam Neill: la star di Jurassic Park ha infatti risposto a una domanda riguardante l'ipotesi di una sua apparizione nel film lasciando aperte tutte le possibilità. Le riprese del nuovo sequel diretto da Taika Waititi sono iniziate ufficialmente in Australia e tra gli interpreti c'è anche Matt Damon, presenza che alimenta le teorie riguardanti ulteriori possibili ritorni sul set.

In Thor: Ragnarok si svelava infatti che Loki, fingendosi Odino, aveva ordinato la produzione di uno spettacolo teatrale sulla propria vita, facendosi ritrarre in versione eroica. Matt Damon interpretava quindi Loki nello show, mentre Luke Hemsworth e Sam Neill avevano la parte di Thor e suo padre.

L'attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha dichiarato: "Penso che le probabilità siano piuttosto alte. Penso che Taika Waititi abbia qualche asso nella manica"

Sam Neill ha poi proseguito spiegando: "Vedremo cosa accadrà. Viaggiare dalla Nuova Zelanda all'Australia attualmente è problematico, ma vedremo se si può risolvere in qualche modo".

Le sue dichiarazioni aumentano quindi le ipotesi di una partecipazione dell'attore all'atteso lungometraggio, tuttavia bisognerà attendere per scoprire se il protagonista della saga di Jurassic Park verrà realmente coinvolto nel progetto.

Nel cast di Thor: Love and Thunder, in uscita nel mese di maggio 2022, accanto ai protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman ci saranno anche gli interpreti dei Guardiani della Galassia Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper e Vin Diesel, Karen Gillan nella parte di Nebula e Jamie Alexander in quella di Lady Sif. Tra i nuovi arrivi anche quello di Matt Damon con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli.

Il regista Taika Waititi, inoltre, riprenderà il ruolo di Korg.