Thor: Love And Thunder, Natalie Portman: "Non sono il personaggio preferito di mio figlio"

Natalie Portman ha rivelato che, dopo aver visto Thor: Love And Thunder, suo figlio le ha chiesto di continuare a fare film Marvel, sebbene la madre non sia il suo personaggi preferito.

Il figlio di Natalie Portman, dopo aver visto sua madre vestita da supereroe, desidera che continui a fare film targati Marvel. Tuttavia, per quanto concerne Thor: Love And Thunder e il MCU, Mighty Thor non è neanche lontanamente il personaggio preferito della celebre attrice hollywoodiana.

A quanto pare il figlio della Portman, Aleph, non è estremamente entusiasta della trasformazione sullo schermo di sua madre, nonostante Natalie si sia perfino allenata con Chris Hemsworth al fine di mettersi in forma per il film. L'undicenne ha sicuramente visto alcuni impressionanti cambiamenti fisici in sua madre, ma non sono stati sufficienti a distogliere la sua attenzione da altri due supereroi.

Parlando con Bear Grylls, tramite ET, a proposito della sua apparizione nella prossima stagione di Running Wild With Bear Grylls: The Challenge, la star ha rivelato che è stato Doctor Strange, l'amatissimo mago del multiverso, ad aver conquistato il cuore di suo figlio.

"Non sono la sua preferita. Ama molto Doctor Strange. E ovviamente Thor", ha spiegato una sommessa Natalie Portman. Nonostante Aleph desideri che la madre appaia in altri film Marvel, il futuro dell'attrice nel MCU è piuttosto incerto: anche se siamo arrivati a quella che apparentemente sembra una conclusione per quanto concerne la sua storia, per Marvel sarebbe semplicissimo reintrodurla in una nuova pellicola.