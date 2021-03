Thor: Love and Thunder, Natalie Portman nelle nuove foto dal set

Le riprese di Thor: Love and Thuder sono attualmente in corso e dal set arrivano nuove foto che mostrano Natalie Portman impegnata a girare alcune scene in cui è nuovamente Jane Foster.

L'attrice negli scatti è vestita normalmente, senza alcun costume particolare, e le scene dovrebbero quindi essere ambientate prima della sua trasformazione in The Mighty Thor, elemento della trama già confermato dal regista Taika Waititi e dalla star in più occasioni.

Natalie Portman, in un'intervista rilasciata a Yahoo!, aveva spiegato parlando di Thor: Love and Thunder: "Non posso dire molto. Sono davvero eccitata. Sto iniziando ad allenarmi, ad aumentare la mia massa muscolare. Ci sono tutte queste supereroine e più sono meglio è. La storia sarà basata sulla graphic novel The Mighty Thor. Affronterà delle cure contro il cancro".

Tra le pagine dei fumetti Jane sta affrontando dei problemi di salute quando viene considerata degna di impugnare Mjolinr. Mentre diventa un'eroina potente e un membro degli Avenger, la sua trasformazione ha delle conseguenze sulla sua malattia e rende più complicato curarla.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani il 6 maggio 2022. Nel cast del film diretto da Taika Waititi, troveremo anche Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula.