Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e 100 musiciste a Ostia Antica per Sweet Childe O' Mine

Natalie Portman al Parco Archeologico di Ostia Antica insieme a 100 musiciste per girare il video di Sweet Childe O' Mine, brano dei Guns n' Roses che fa parte della score di Thor: Love and Thunder.

Per celebrare la presenza nelle sale italiane del film Marvel Studios Thor: Love and Thunder, Natalie Portman è stata protagonista di un iconico video musicale e di un servizio fotografico presso il Parco Archeologico di Ostia Antica.

Per il video musicale, che vuole essere una celebrazione del women empowerment presente anche nel film, sono state selezionate 100 musiciste rock: 15 batterie, 19 bassi, 40 chitarre, 18 tastiere e 8 violini del Saint Louis College of Music, tra le più rinomate realtà didattiche musicali di eccellenza di respiro europeo. Dirette dal Direttore Stefano Mastruzzi, insieme nella fantastica location del Capitolium di Ostia Antica, tempio romano costruito durante il regno di Adriano (120 d.C.), hanno suonato l'arrangiamento del brano Sweet Child O' Mine, uno dei più grandi successi rock dei Guns N' Roses protagonista della colonna sonora del film Marvel Studios Thor: Love and Thunder.

Inoltre, l'attrice premio Oscar Natalie Portman è stata protagonista di un iconico servizio fotografico tra le rovine di Ostia Antica: tra le location scelte per lo shooting, Il Mosaico delle Terme dei Sette Sapienti, Schola del Traiano e le Terme del Foro. Durante l'età imperiale, Ostia Antica fu un importantissimo centro commerciale e portuale e oggi, insieme a Pompei, è il sito archeologico più grande del pianeta con un'area di 150 ettari.

