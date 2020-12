Thor: Love and Thunder, Jaimie Alexander sarà di nuovo Lady Sif

Thor: Love and Thunder riporterà in scena anche Lady Sif, il personaggio interpretato dall'attrice Jaimie Alexander che aveva già fatto parte del cast dei primi due lungometraggi con star Chris Hemsworth.

Il personaggio era apparso anche nella serie Agents of S.H.I.E.L.D., ma l'attrice non aveva potuto partecipare alle riprese di Thor: Ragnarok a causa del suo impegno sul set dello show Blindsopot, e online si parla anche di un cameo in Loki.

Agents of S.H.I.E.L.D.: Jaimie Alexander in una scena dell'episodio Yes Men

Jaimie Alexander, rispondendo via Instagram alle domande dei fan alcuni mesi fa, aveva accennato a una sua possibile partecipazione a Thor: Love and Thunder dichiarando: "Sì, una volta potevo cavalcare con una spada in mano e potrei doverlo rifare in futuro, quindi spero di non aver perso quel dono. A cosa sto lavorando ora? Vorrei potervelo dire, ma probabilmente non posso, non credo di poter parlare dei miei prossimi progetti".

Lady Sif potrebbe inoltre apparire anche in Loki, la serie in cui il personaggio di Tom Hiddleston compie dei viaggi nel tempo, anche se per ora si tratta semplicemente di un'indiscrezione non confermata dalle fonti vicine alla Marvel.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani nel 2022 avrà come protagonisti nuovamente Hemsworth e Natalie Portman. Nel cast ci sarà anche Thessa Thompson nella parte di Valkyrie. Tra gli interpreti ci saranno anche Chris Pratt che riprenderà il ruolo di Star-Lord e Taika Waititi nella parte di Korg.