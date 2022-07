Thor: Love and Thunder, i fumetti pubblicati da Panini per immergersi nel mondo del Dio del Tuono

In occasione dell'arrivo di Thor: Love and Thunder, Panini Comics ha presentato i volumi più utili per immergersi nel migliore dei modi nel mondo del Dio del Tuono.

Proveniente da Asgard e giunto sulla Terra per proteggere gli innocenti, il super eroe interpretato sul grande schermo da Chris Hemsworth è al centro di alcune delle storie più avvincenti del mondo Marvel, di cui la casa editrice propone 4 dei migliori volumi da recuperare prima o dopo la visione del film.

Thor: Love and Thunder è il nuovo film diretto da Taika Waititi in cui il supereroe interpretato da Chris Hemsworth si ritroverà a lottare contro un temibile villain affidato a Christian Bale. Al suo fianco potrà contare sulla presenza di Jane Foster (Natalie Portman), diventata Mighty Thor, Valkyrie (Tessa Thompson) e persino i Guardiani della Galassia guidati da Star-Lord (Chris Pratt).

Marvel-Verse: Thor

Per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del Dio del Tuono il volume proposto da Panini Comics è Marvel-Verse: Thor, piccola raccolta antologica di sei racconti che lo vedono combattere le battaglie più epiche nella storia millenaria dei Dieci Regni.

Il volume, composto da 128 pagine e acquistabile a un prezzo di 9,90 euro, è perfetto per i lettori più giovani ma anche per chi è interessato a leggere alcune delle migliori storie del dio asgardiano insieme

all'inseparabile martello Mjolnir.

La seconda proposta di Panini Comics è Io sono Thor - Anniversary Edition, un volume speciale che è stato ideato per celebrare il supereroe in occasione dell'anno in cui si festeggiano i sessant'anni dalla sua creazione.

Tra le 352 pagine che compongono il volume, che ha un costo di 25 euro e arriverà il 21 luglio, si compie un viaggio attraverso le mitiche storie dedicate al dio asgardiano, dall'esordio avvenuto nel leggendario Journey into Mystery 83 del 1962 fino all'enorme e imprevedibile cambiamento attuato con Marvel NOW! nel 2014.

Io sono Thor contiene diciotto storie e un ricco apparato redazionale per una carrellata su passato, presente e futuro del più incredibile personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby.

Io sono Thor – Anniversary Edition

Marvel Integrale: Thor

Uscito in una nuova edizione tascabile da edicola in occasione dell'arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder, Marvel Integrale: Thor raccoglie l'incredibile ciclo di storie scritto da Jason Aaron e la prima apparizione di Gorr il Macellatore di Dei.

L'opera, perfetta per i lettori che vogliono avvicinarsi per la prima volta all'universo del Dio del Tuono, è composto da 96 pagine ed è acquistabile a 4,90 euro in edicola, fumetteria e online.

la Potente Thor

Panini Comics propone poi una serie di volumi dedicati alla Potente Thor. Quando il Dio del Tuono diventa indegno di sollevare il suo martello è infatti lei a diventare il campione che dovrà sostituirlo nella difesa di Asgard e della Terra.

Per scoprire di chi si tratta, torna in una nuova edizione completa in 8 volumi l'emozionante ciclo di Jason Aaron e Russell Dauterman.

Quarantasette incredibili storie racchiuse in sette volumi dedicati alla Dea del Tuono, più un ottavo volume contenente la miniserie sull'indegno Thor.

Il primo volume ha un costo di 13 euro, mentre il cofanetto che contiene gli otto capitoli della storia è acquistabile a 121 euro.