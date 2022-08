Thor: Love and Thunder, svelata la data di uscita in streaming su Disney+

Disney+ ha annunciato la data di uscita in streaming di Thor: Love and Thunder, il film Marvel diretto da Taika Waititi.

Il film della Marvel, inoltre, sarà accompagnato dal documentario Assembled, che svelerà il dietro le quinte del lungometraggio con star Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Il documentario Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder proporrà le dichiarazioni del regista Taika Waititi, di Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, e Tessa Thompson.

I fan potranno vedere interviste al cast e alla troupe, oltre ad assistere a immagini girate nel dietro le quinte del film.

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.