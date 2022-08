Thor: Love and Thunder, un concept art rivela la scena tagliata con il Gran Maestro di Jeff Goldblum

In Thor: Love and Thunder non abbiamo potuto rivedere il Gran Maestro di Jeff Goldblum, ma non perché l'attore non sia tornato a vestirne i panni... Ecco allora un concept art che rivela come sarebbe stata la scena tagliata con lui protagonista.

Non è un segreto che nel montaggio finale di Thor: Love and Thunder non siano state incluse diverse scene, e lo stesso Taika Waititi (regista e sceneggiatore della pellicola) ha parlato spesso della grande quantità di materiale che ha dovuto lasciar fuori da questo film.

E questo a quanto pare includerebbe anche un segmento con il Gran Maestro di Jeff Goldblum, di cui adesso ci dà un assaggio uno dei concept artist del film.

"Moon of shame #conceptart #loveandthunder #marvel #disney #movie" si legge nella caption del post Instagram di Laurent Ben-Mimoun in cui, come segnala anche Comicbook, vediamo il Gran Maestro aggirarsi nella sua abitazione su Sakaar mentre un individuo con un'armatura è al lavoro su qualche tipo di congegno. Al lato, inoltre, possiamo vedere anche alcune parti del corpo di Korg.

Questa scena si andrebbe dunque a collocare cronologicamente dopo il viaggio dei nostri eroi a Omnipotence City, ma non sappiamo esattamente quando.

E voi, che ne pensate? Sareste curiosi di scoprire cosa accade in questa scena?