Thor: Love and Thunder, Christian Bale rivela: "C'era un brano di Kate Bush in una prima versione del film"

Anche Thor: Love and Thunder, secondo quando affermato da Christian Bale, avrebbe potuto partecipare al grande comeback di Kate Bush, ma pare che la scena per cui fosse previsto l'utilizzo di un suo brano non sia arrivata alla versione finale del film Marvel.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Come riporta anche Deadline, infatti, la serie Netflix Stranger Things - che ha contribuito al ritorno in classifica del brano del 1985 Running Up That Hill della cantautrice britannica - non sarebbe stato stato l'unico prodotto pop a figurare la musica di Kate Bush quest'anno. Almeno secondo le intenzioni iniziali dell'attore interprete del villain Gorr il Macellatore di Dei e del regista della pellicola, Taika Waititi.

"Abbiamo naturalmente una leggera influenza di Nosferatu. Taika e io volevamo realizzare un intero segmento musicale, che purtroppo non abbiamo potuto fare, ma avevamo tutte idee come Kate Bush a cui stavamo lavorando. Ma penso abbia semplicemente capito che non avremmo avuto il permesso di inserirlo nella versione definitiva del film" ha affermato Bale.

Thor: Love And Thunder: un'immagine tratta dal teaser trailer

"In ogni caso, direi che la cosa più comune è stata continuare a guardare il video degli Aphex Twin 'Come to Daddy'. Ma non so se è qualcosa che sarà presente nel montaggio finale della pellicola" ha poi concluso. Ciò che è certo, comunque, è che Bale darà grande spettacolo nel ruolo del cattivo nel film, ma noi per vederlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Thor: Love and Thunder arriverà il 6 luglio al cinema.