Thor: Love and Thunder - Christian Bale ha improvvisato alcune scene, ma erano vietate ai minori

Christian Bale ha improvvisato molte scene del film Thor: Love and Thunder, in cui ha avuto la parte di Gorr, e l'attore ha rivelato che alcuni momenti erano vietati ai minori.

L'attore ha parlato del progetto della Marvel in cui interpreta l'iconico villain in occasione di un'intervista rilasciata al magazine Inverse.

Le dichiarazioni di Christian Bale svelano che l'attore voleva spingersi oltre i limiti con la sua interpretazione di Gorr. L'attore ha spiegato: "Con Thor: Love and Thunder, io e Taika Waititi, sapevamo in un certo senso che alcune delle cose che stavamo facendo probabilmente non sarebbero finite nel film, ma volevamo spingersi ai limiti e vedere. Alla fine si tratta, e dovrebbe essere, un film che tutta la famiglia può vedere e apprezzare".

Thor: Love and Thunder, 10 cose che potreste non aver notato

Christian ha quindi aggiunto: "Un paio di volte Chris Hemsworth mi ha guardato e ha detto 'Amico, quello è un po' troppo. Non penso che qualcuno voglia vederlo a meno che non sia un film vietato ai minori'".

La star del cinema ha quindi concluso spiegando il motivo per cui ha apprezzato lavorare con Taika Waititi: "Provarci è stata una grandiosa gioia. E ci siamo divertiti così tanto nel girare alcune scene e affrontare alcune scelte per delle scene, anche se non sono finite nel montaggio finale".