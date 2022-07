Thor: Love And Thunder: Chris Hemsworth e Taika Waititi parlano del tatuaggio del supereroe

Chris Hemsworth e Taika Waititi si sono recentemente aperti a proposito della scena di Thor: Love And Thunder in cui viene mostrato il tatuaggio del supereroe.

Attenzione, seguono spoiler : durante un'intervista recente Chris Hemsworth e Taika Waititi hanno parlato della scena di Thor: Love And Thunder in cui i vestiti del Dio del Tuono vengono strappati via e viene rivelato che Thor si è tatuato la scritta "RIP Loki" dopo gli eventi di Avengers: Infinity War.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Durante una recente conferenza stampa losangelina a cui hanno preso parte le star della nuova pellicola, Waititi e Hemsworth sono stati interrogati a proposito delle origini e della scelta del design del tatuaggio-tributo di Thor al fratello defunto. Lo sceneggiatore/regista ha spiegato di aver avuto l'idea per il tatuaggio "RIP Loki" durante la realizzazione del suo primo film Marvel.

"Si, la mia idea era quella di fargli fare un tatuaggio, ho cercato di farglielo avere già in Ragnarok. C'era questa piccola scena in cui Thor e Loki stavano parlando e Chris avrebbe dovuto dire: 'Pensavo fossi morto! Ho pianto per te! Guarda, mi sono perfino fatto questo tatuaggio!'", ha spiegato Waititi.

Chris Hemsworth ha aggiunto che, in Thor: Love and Thunder, Thor stava per sfoggiare anche un tatuaggio sull'avambraccio che non avrebbe avuto nulla a che fare con il lutto per il fratello morto: "Avevamo anche un'altra idea per un tatuaggio sui rollerblade ma alla fine non è stato incluso nel film".