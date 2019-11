Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth svela quando inizieranno le riprese

Thor: Love and Thunder, il prossimo cinecomic con star Chris Hemsworth, potrebbe entrare nella fase delle riprese a metà del 2020, probabilmente in primavera-estate come ha confermato l'attore australiano.

L'interprete del supereroe, durante il Tokyo Comic Con, ha parlato del futuro della saga dedicata al figlio di Odino sostenendo di non poter rivelare anticipazioni perché non ha ancora ricevuto il copione.

Chris Hemsworth ha però rivelato, un po' ironicamente, la direzione che potrebbe prendere Thor: Love and Thunder: "Non ho ancora visto lo script. So che ci stanno lavorando molto duramente ed è piuttosto entusiasmante poter offrire ancora qualcosa di fresco e nuovo".

La star australiana ha aggiunto: "Ma avendo concluso il lavoro su Avengers: Endgame, pensando alla situazione in cui si trovava Thor, abbiamo molto spazio per muoverci e cambiare nuovamente drasticamente, ed è qualcosa di davvero, davvero eccitante. Ma iniziamo a girare più o meno a metà del 2020".

Nel film scritto e diretto da Taika Waititi Hemsworth sarà affiancato da Tessa Thompson, che ha il ruolo di Valkyrie, e Natalie Portman che apparirà nuovamente con la parte di Jane Foster e in un'inedita versione femminile di Thor.

Hemsworth aveva già spiegato che dopo Avengers: Endgame era entusiasta all'idea di proseguire la storia del personaggio perché era avvenuta una trasformazione interessante che gettava le basi per un nuovo approccio al personaggio, permettendo inoltre di mostrarlo mentre incontrava altre figure tratte dai fumetti della Marvel.

Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare nei cinema americani il 5 novembre 2021.