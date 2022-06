Thor: Love And Thunder, Chris Hemsworth: "Non sono mai stato così grosso e così in forma per un film"

Chris Hemsworth ha recentemente rivelato che non è mai stato così grosso e così in forma come in Thor: Love And Thunder, la nuova pellicola del franchise.

Chris Hemsworth ha recentemente spiegato in dettaglio come è diventato "così grosso" per Thor: Love and Thunder, rivelando di aver battuto un suo record personale attraverso un allenamento semplicemente brutale che non ha precedenti nella carriera della star hollywoodiana.

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth durante una scena del film

Considerata la popolarità raggiunta negli ultimi anni dai film dei supereroi, ottenere un ruolo in una pellicola Marvel è un sogno per moltissimi attori ma, subito dopo l'euforia iniziale, arriva il terrore di doversi mettere in forma. Hemsworth è noto per aver conferito un'enorme fisicità ai suoi ruoli, specialmente in franchise d'azione come Thor ed Extraction di Netflix.

Le foto dal set del film Marvel in uscita hanno mostrato i suoi folli bicipiti e sembra che l'attore abbia lavorato molto duramente al fine di ottenere quella straordinaria forma fisica. Durante un'intervista di Extra, la star ha spiegato: "Questo film è stato particolarmente difficile perché il peso a cui miravamo era molto più alto di quello degli altri capitoli."

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Chris Pratt in una scena del film

"Non sono mai stato così grosso e così in forma per un film. Mi sono allenato per 12 mesi. Ho praticato più nuoto questa volta oltre ai pesi e alle arti marziali e abbiamo regolato ancora di più le calorie. È stato davvero divertente. La mia massa è cresciuta moltissimo ma parte brutale è stata mantenere quella forma per quattro mesi, quello è stato molto difficile", ha concluso Chris Hemsworth.