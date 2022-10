Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth scherza sulle dimensioni di Mjolnir in un video dal set

Chris Hemsworth ha condiviso online un divertente video girato sul set di Thor: Love and Thunder in cui scherza parlando con un cameraman parlando di Mjolnir.

La star australiana è infatti ritratta mentre porta in giro per il set una versione gigantesca del martello del supereroe.

Nel video si vede Chris Hemsworth mentre si rivolge a un cameraman che lo sta riprendendo e scherza sulle dimensioni di Mjolnir sul set di Thor: Love and Thunder. L'attore scherza dichiarando che l'arma sembra più grande solo perché si è allenato meno rispetto al solito prima di arrivare sul set e non era, proporzionalmente, molto diverso dalle dimensioni originali.

Thor: Love and Thunder è il film diretto da Taika Waititi in cui il supereroe interpretato da Hemsworth si ritroverà a lottare contro un temibile villain affidato a Christian Bale. Al suo fianco potrà contare sulla presenza di Jane Foster (Natalie Portman), diventata Mighty Thor, Valkyrie (Tessa Thompson) e persino i Guardiani della Galassia guidati da Star-Lord (Chris Pratt).

Nel film appaiono anche delle guest star di alto livello come Russell Crowe e Matt Damon.