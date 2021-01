Thor: Love and Thunder, anche la Nebula di Karen Gillan sarà nel film?

In questi giorni dovrebbero iniziare in Australia le riprese di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo delle avventure del Dio del tuono, e il secondo diretto da Taika Waititi. E mentre sono già parecchi gli attori che hanno risposto all'appello, potrebbe essere che anche Karen Gillan si aggiunga alla banda?

L'interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe ha recentemente condiviso delle foto su Instagram che, come suggeriscono anche i colleghi di Murphy's Multiverse e Comicbook, lascerebbero a intendere proprio una sua partecipazione al film.

Per prima cosa, nelle sue storie l'attrice ci informa di essere arrivata in Australia, ovvero dove si girerà Thor 4, e considerati i tempi, è poco probabile che possa trattarsi di un viaggio di piacere. Ma a confermare che la sua meta è un set cinematografico, è il suo ultimo post, nel quale non solo ribadisce letteralmente di essere tornata a lavoro, ma ci mostra anche un nuovo taglio di capelli, apparentemente strettamente collegato al suo ruolo.

Come ben sappiamo, per interpretare la figlia di Thanos nel primo film Gillan ha dovuto rasarsi a zero, che non sembra però essere il look scelto in questa occasione. Quindi o si ricorrerà all'utilizzo di un apposito bald cap per rendere l'effetto (nei sequel l'attrice non ha infatti dovuto rasarsi del tutto, ma solo accorciare notevolmente la chioma), o potrebbe trattarsi di un altro progetto ancora. Tuttavia, non sappiamo se il nuovo capitolo di Jumanji, ad esempio, sia vicino all'inizio delle riprese, o anche solo se abbia in programma di filmare in Australia (il precedente film si era diviso tra le Hawaii, Georgia, New Mexico e Canada).

Per il momento non possiamo che attendere conferme o smentite ufficiali, ma considerando anche la presenza di altri personaggi della saga diretta da James Gunn in Thor: Love and Thunder, l'aggiunta di Gillan al cast del film è sicuramente l'ipotesi più probabile.