Thor: Chris Hemsworth festeggia il decimo anniversario del film condividendo una foto con Tom Hiddleston

Thor ha debuttato nelle sale nel 2011 e, in occasione del decimo anniversario, Chris Hemsworth ha condiviso online una foto che lo ritrae accanto a Tom Hiddleston prima di iniziare le riprese del progetto Marvel.

La star australiana ha infatti scherzato con il collega pensando al passato, quando erano ancora considerati degli attori "quasi sconosciuti".

Nel momento in cui è stato annunciato il cast del film diretto da Kenneth Branagh che ha segnato il debutto sul grande schermo di Thor, il supereroe interpretato da Chris Hemsworth, alcuni articoli avevano indicato il protagonista e l'interprete di Loki, dichiarando che si trattava di due nomi "virtualmente sconosciuti". Nel periodo precedente all'annuncio dello studio, online si era ipotizzato il coinvolgimento di attori più conosciuti come Shia LaBeouf e Josh Hartnett e nell'articolo pubblicato da Vulture si dichiarava persino: "Speriamo che seguano la strada presa da J.J. Abrams e usino i soldi risparmiati nel casting per investirli negli effetti speciali".

Chris Hemsworth ha quindi scritto: "Questo anno si celebra il decimo anniversario di Thor quando due tizi sconosciuti hanno ricevuto le chiavi del regno. Si è trattato di un percorso incredibile e chiaramente non siamo invecchiati nemmeno di un giorno".

La star australiana ha condiviso uno scatto che lo mostra con Tom Hiddleston durante una lettura del copione di Thor.

Chris ha ripreso recentemente il ruolo del figlio di Odino in occasione di Thor: Love and Thunder, in arrivo sugli schermi americani il 6 maggio 2022, mentre Tom sarà il protagonista della serie Loki, in arrivo il 9 giugno su Disney+.