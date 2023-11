Thor 5: Chris Hemsworth in trattative per tornare nei panni del Dio del Tuono

Chris Hemsworth è in trattative per tornare in Thor 5, la conferma viene da Taika Waititi, il regista degli ultimi due capitoli della saga del Dio del Tuono.

Durante una recente intervista con Inverse, Taika Waititi, il regista degli ultimi due capitoli della saga del Dio del Tuono, ha confermato che Chris Hemsworth è già in trattative per tornare in Thor 5. Durante l'intervista Waititi - che ha diretto Thor: Ragnarok nel 2017 e Thor: Love and Thunder nel 2022 - ha inoltre ribadito che non sarà coinvolto nel sequel, dichiarando di avere bisogno di una pausa dal MCU perché "lavorare a questi film per due anni e mezzo e senza sosta è stato un processo molto drenante".

Thor 5 non è stato ancora annunciato ufficialmente dai Marvel Studios, la possibilità di un sequel era solo un rumor che ora si è concretizzato con la dichiarazione del regista. Del resto nell'ultimo capitolo della saga di Thor, Thor: Love and Thunder la frase dopo i titoli di coda "Thor tornerà" aveva già preannunciato un ritorno del Dio del Tuono sul grande schermo.

Cosa vuole vedere Waititi in Thor 5

Waititi ha dichiarato di voler vedere un'evoluzione del Thor di Hemsworth in un Thor 5. "Cosa resta da fare con il personaggio di Thor? Si deve costruire una storia che permetta di portare avanti l'evoluzione del personaggio, ma in modo molto divertente e costruendo degli ostacoli da fargli affrontare e superare", ha spiegato il regista nel libro Thor 4 Love and Thunder Official Movie Special. Nel libro Waititi ha anche sottolineato che vorrebbe vedere un cattivo più potente di Hela: "Non credo che dovrebbe esserci un cattivo più debole di Hela. Bisognerebbe fare un passo avanti e creare un villain ancora più formidabile".

I progetti di Taika Waititi

Tra i progetti futuri di Waititi, si annoverano il dramedy sportivo Chi segna vince, che uscirà nelle sale l'11 gennaio. Inoltre, il regista ha una serie di progetti in via di sviluppo tra cui il famigerato film di Star Wars e due adattamenti cinematografici, uno della graphic novel di Alejandro Jodorowsky The Incal a l'altro del romanzo di Kazuo Ishiguro Klara e il sole. Quest'ultimo sarà probabilmente il suo prossimo film.