Star Wars, Taika Waititi: 'Ho un'ottima idea per il film, ma...'

Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi rivela di avere una buona idea per il suo film di Star Wars, ma svela anche cosa non lo convince.

Mentre attendiamo che anche Taika Waititi ci porti in qualche angolino della galassia lontana lontana di Star Wars, il regista e sceneggiatore premio Oscar ci racconta che, secondo lui, la sua idea per il film è davvero buona, ma manca ancora qualcosa...

Si parla da tempo del film di Star Wars affidato al regista degli ultimi film di Thor e Jojo Rabbit Taika Waititi, ma stando ai più recenti annunci di Lucasfilm, sembra che dovremo attendere ancora un po' per vederlo, dato che le priorità cinematografiche, per ora, sembrerebbero altre.

D'altronde, lo sviluppo del film di Waititi pare non essere nemmeno vicino al termine, come confessa lo stesso regista e sceneggiatore ai microfoni di THR, come si legge anche su CBM.

Il Mio Star Wars? Solide basi, ma...

"Ho un'idea davvero buona per questo film, ma come spesso accade, è la parte centrale [a crearmi qualche problema]" avrebbe rivelato Waititi nel corso dell'intervista.

"Sei lì e ti chiedi 'Cosa accadrà?'. E poi ti guardi intorno, dai un'occhiata a tutti quei film che sono così grandiosi, e ti dici 'Beh, immagino che non possa incontrare per strada un contrabbandiere con un amico alieno'" avrebbe poi aggiunto, scherzandoci su.

Star Wars o Akira?

Pare dunque che la sceneggiatura della pellicola sia ancora lontana dall'essere completata, ma se quanto riportato in precedenza da Justin Kroll di Deadline corrisponde effettivamente alla realtà, per ora il focus di Waititi dovrebbe essere tutto su un altro attesissimo progetto, il live-action di Akira.

"_Dato che tutti si staranno probabilmente domandando che fine ha fatto il film Star Wars di Taika Waititi, se dovessi scommettere direi che il suo prossimo progetto sarà Akira per Warner Bros., che ha rimandato per concentrarsi su Love and Thunder. Non ha mai lasciato il film, e gira voce che presto lo script sarà pronto per essere mostrato agli Studios" spiegava Kroll.

Quando arriverà, allora il film Star Wars di Taika Waititi? Resta ancora tutto da capire.