Klara e il Sole: Taika Waititi in trattative per la regia del film tratto da Ishiguro

Il regista che quest'anno tornerà in sala con la commedia Chi segna vince, potrebbe dirigere l'adattamento del romanzo di Ishiguro pubblicato nel 2021.

Taika Waititi sembra aver trovato il suo prossimo progetto: secondo alcune fonti di Deadline, sarebbe in trattative per dirigere Klara e il Sole, tratto dall'omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro.

Il progetto, che sarà prodotto dalla 3000 Pictures della Sony, è in fase di sviluppo e Dahvi Waller ha scritto la bozza originale della sceneggiatura.

Il romanzo di Ishiguro segue Klara, una ragazza robot creata per evitare che gli adolescenti si sentano soli. Questa è la storia di come cerca di salvare una famiglia di umani con cui vive da una crisi emotiva. Il ruolo diventerà sicuramente uno dei più ambiti per tutte le attrici intorno ai vent'anni.

David Heyman produrrà il film per la Heyday Films, mentre Garrett Basch e Waititi sono in trattative anche come produttori. Jeffrey Clifford e Rosie Alison hanno portato il progetto alla Heyday.

Ishiguro, che è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura e ha vinto un Booker Prize per il suo romanzo del 1989 Quel che resta del giorno, sarà produttore esecutivo. Elizabeth Gabler e Aislinn Dunster stanno supervisionando il progetto per 3000 Pictures.

Quest'anno Taika Waititi tornerà nelle sale con Next Goal Wins, di cui potere recuperare il trailer ufficiale. Il film, una commedia scanzonata nel tipico stile del regista neozelandese, avrà per protagonista Michael Fassbender.