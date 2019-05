This Is Us è stata rinnovata per altre 3 stagioni

This Is Us ha ottenuto il rinnovo da parte della NBC per altre tre stagioni, cosa che porterà la serie tv a superare i 100 episodi.

NBC continua a dimostrare fiducia a This Is Us: la serie tv ha appena ottenuto il rinnovo per altre tre stagioni, cosa che la porta, al momento, ad essere composta da 6 stagioni complessive e da più di 100 episodi. Anche le stagioni 4,5 e 6, come le precedenti, conteranno infatti 18 episodi.

Come mai il rinnovo è stato annunciato solo adesso? Sia negli USA che in Italia (dove This Is Us viene trasmessa da FoxLife) l'ultima puntata della stagione è andata in onda ad aprile e, trattandosi della serie più vista della NBC, i fan aspettavano la lieta notizia almeno da gennaio. Il network, però, ha evidentemente preferito aspettare che il creatore Dan Fogelman decidesse di firmare per il rinnovo del suo contratto, così da garantire altre storie per i suoi "Big Three" e relative famiglie.

This Is Us: i protagonisti in una foto della seconda stagione

A far intendere che qualcosa bolliva in pentola, in realtà, era stato già Milo Ventimiglia, uno dei protagonisti che, recentemente ospite di Ellen Degeneres, aveva dichiarato quanto tutto dipendesse dagli ascolti oltre che dalla trama, chiudendo con un "forse ci sarà di più" sibillino. Il co-showrunner Isaac Aptaker ha confermato che l'idea per il finale esiste - e ormai anche da parecchio tempo visto che Fogelman ha voluto anche girare finali alternativi con i bambini prima che crescessero troppo - ma ha anche detto che This Is Us è come un lunghissimo romanzo che andrà avanti "fin quando le persone vorranno farcelo fare".