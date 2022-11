Twin Flames: Mandy Moore protagonista della nuova serie dai produttori di This is Us

Mandy Moore, interprete di Rebecca Pearson in This is Us, sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del nuovo dramma Twin Flames, basato sul podcast di successo Wondery.

Nuovo impegno attoriale per Mandy Moore, interprete di Rebecca Pearson nelle sei stagioni di This is Us, pluripremiato drama targato NBC. L'attrice sarà infatti la protagonista di Twin Flames, nuova serie dai produttori di This is Us.

Ma non è tutto, perchè stando al portale Deadline Mandy Moore ne sarà anche produttrice esecutiva. Basato sul podcast di successo Wondery, Twin Flames racconta la storia vera di due donne che si ritrovano sedotte da una coppia online che sostiene che ogni persona ha un'anima gemella, nota come "fiamma gemella". Per trovare quest'anima gemella, sostiene la coppia online, la persona deve essere disposta a fare tutto il necessario.

Alla ricerca disperata del vero amore, queste due donne si trovano in situazioni sempre più pericolose. Il progetto, previsto per Hulu e scritto da Rebecca Addelman, vede Moore riunirsi con i produttori e showrunner di This Is Us Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger.

Il successo di This is Us aveva ispirato anche la fiction, interamente italiana, Noi, cancellata dopo una sola stagione. La prima stagione della fiction è stata trasmessa quest'anno su Rai 1 e ha ottenuto una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori, con uno share del 16/18%. Questi numeri non sono all'altezza delle serie normalmente proposte da Rai e, per quanto siano comunque buoni, non rispecchiano il successo degli altri progetti di Guanciale.