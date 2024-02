Thierry Fremaux: 'David Fincher non è più allo stesso livello per colpa di Netflix'

Ospite del Goteborg Film Festival, il direttore artistico di Cannes Thierry Fremaux è tornato ad alimentare i dissapori con Netflix con nuove dichiarazioni in cui incolpa la piattaforma streaming del peggioramento della qualità del lavoro di David Fincher.

Prendendo Fincher come esempio di un regista che ha abbandonato il cinema per fare film per lo streamer, Fremaux ha dichiarato (via World of Reel):

The Killer: David Fincher a Venezia 2023

"David è ancora un grande cineasta, ma non esiste allo stesso livello nei nostri cuori e menti di quando presentò Zodiac in concorso a Cannes [...] Vuole lavcorare da solo, in tranquillità, facendo film per Netflix. È un mondo diverso. Ci manca, lo rivogliamo nel nostro mondo."

Thierry Fremaux non si rassegna. Il suo conflitto con Cannes dura ormai da anni, visto che il direttore artistico ha imposto regole molto rigide sull'uscita cinematografica dei film in concorso, regole che Netflix non ha nessuna intenzione di rispettare boicottando Cannes a favore di venezia e di altri festival "più morbidi". In precedenza, Fremaux aveva dichiarato: "David Fincher ha lasciato il cinema. Adesso lavora per gli streamer e dirige cose incredibili. Ho tentato di spiegargli che non esiste più, almeno per noi. Per ragioni personali, vuole la sua libertà creativa, non vuole litigare con i capi degli studios, i suoi film tendono a essere molto costosi, ma mi piacerebbe che tornasse al cinema. È uno dei grandi".

The Killer, la spiegazione del finale: l'insostenibile imperfezione dell'essere

L'accordo con Netflix

David Fincher ha un accordo esclusivo pluriennale con Netflix che è stato recentemente prorogato per altri tre anni. Fincher collabora con Netflix ormai da 10 anni realizzando per lo streamer successi come House of Cards, Mindhunter, Love, Death + Robots e film come l'acclamato Mank e il recente The Killer

Netflix si è limitata a distribuire The Killer nei cinema solo per pochi giorni in un numero limitato di sale al solo scopo di qualificarlo per gli Oscar del prossimo anno. Il thriller con Michael Fassbender è disponibile sullo streamer dal 10 novembre.