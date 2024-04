David Fincher dirigerà un remake di un film di Hitchcock per Netflix

Dopo The Killer, David Fincher torna alla regia con il remake di Strangers on a Train di Alfred Hitchcock.

Dopo il successo di The Killer dello scorso anno, il regista David Fincher continua a lavorare senza sosta. Jeff Sneider aveva già riferito che Fincher stava "tranquillamente lavorando" a un remake di Squid Game per Netflix, ma questo non sarà il suo prossimo film. Fincher infatti dirigerà un crime-thriller hitchcockiano intitolato Strangers.

Sì, si tratta del remake di L'altro uomo (Strangers on a Train) di Hitchcock, che aveva ottenuto il via libera nel 2015. Il progetto è stato sospeso nel 2017, ma si dice che sia stato ripreso e che sarà il prossimo progetto di Fincher. In origine, la sceneggiatura prevedeva che Fincher cambiasse l'ambientazione del "treno" con un aereo, ma sembra che stia tornando all'idea originale di Hitchcock.

I dettagli del film

La pellicola è incentrata su due uomini che si incontrano durante un viaggio in treno e che escogitano un piano di omicidio. Uno dei due uomini prende il piano come uno scherzo innocuo, mentre l'altro lo prende molto sul serio.

Ben Affleck era inizialmente destinato a recitare nel remake di Fincher e gira voce che sia ancora "vagamente coinvolto" nel progetto che ha preso piede nelle ultime settimane. Non sono stati rivelati altri casting e non c'è una data per l'inizio della produzione, ma ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Fincher, che ha avuto alcuni accordi pluriennali con Netflix, ha recentemente esteso il suo contratto con lo streamer per altri tre anni, fino al 2027. Il regista ha puntato tutto su Netflix da quasi dieci anni, entrando a pieno titolo nel gioco dello streaming e creando show come House of Cards, Mindhunter, Love, Death + Robots - per non parlare di due film, Mank e The Killer.