They Talk, nel trailer italiano dell'horror di Giorgio Bruno "i morti parlano"

Tra le proposte del mercato audiovisivo di Cannes c'è anche They Talk di Giorgio Bruno, film girato in Calabria di cui vediamo un nuovo, inquietantissimo trailer italiano.

Prodotto da Bartlebyfilmm, Pfa Films in collaborazione con con Vision Distribution, il film girato nel nel Sud Italia con il patrocinio della Calabria Film Commission, è un horror che promette di tenervi attaccati allo schermo.

Come recita la sinossi ufficiale, infatti, "Durante le riprese di un documentario, Alex, tecnico del suono, registra per caso delle voci sinistre, non umane, che cercano di metterlo in guardia da qualcosa o da qualcuno. La ricerca per scoprire il significato di quelle parole farà riaffiorare persone ed eventi misteriosi legati al suo passato. E proprio come il passato che ritorna, un'onda nera, minacciosa e lugubre inizierà a tormentarlo".

Nel cast della pellicola in uscita il 28 luglio nelle sale italiane troviamo anche Jonathan Tufvesson, Margaux Billard, Rocío Muñoz Morales, Sydney White, Aciel Martinez Pol, Hal Yamanouchi, Aaron Stielstra e Stefania Montesolaro. La sceneggiatura è di Vinicio Canton e Stefano Ceccarelli, mentre tra i produttori abbiamo Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone e Pier Francesco Aiello.