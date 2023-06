The Wonderful Story of Henry Sugar: il film Netflix di Wes Anderson durerà solo 37 minuti

Dopo il suo ritorno nelle sale questo settembre con Asteroid City, Wes Anderson avrà già pronta la sua prossima opera, ovvero The Wonderful Story of Henry Sugar, adattamento dell'omonimo raconto di Roald Dahl. Del progetto sono stati svelati i primi dettagli: sarà un cortometraggio della durata di 37 minuti.

"Non è un lungometraggio", ha spiegato Anderson in un'intervista a IndieWire. "Sono circa 37 minuti o qualcosa del genere. Il fatto è che quando mi sono deciso a farlo, la famiglia Dahl non aveva più i diritti. Avevano venduto tutto a Netflix".

Anderson ha proseguito: "Improvvisamente, in sostanza, non c'era più nessun altro posto dove poterlo fare, dato che era di loro proprietà. Ma oltre a questo, trattandosi di un film di 37 minuti, era il posto perfetto dove realizzarlo perché non è un vero e proprio film. Sai, un tempo la BBC faceva questi programmi chiamati Play for Today, diretti da persone come Steven Frears, John Schlesinger e Alan Clarke. Erano programmi di un'ora o anche meno. Ho immaginato qualcosa di simile".

Anderson aveva già adattato Dahl con il film d'animazione in stop-motion Fantastic Mr. Fox del 2009. Il suo rapporto con l'eredità dell'autore risale a molti anni fa e Anderson ha dichiarato che "questa storia mi stava aspettando". Ma gli ci è voluto un po' di tempo per capire il suo approccio. Il prodotto finale sembra simile a Hotel Chevalier, il cortometraggio del 2007 che Anderson ha realizzato per Apple come prologo di Il treno per il Darjeeling.

La breve durata di The Wonderful Story of Henry Sugar spiega perché Anderson abbia accettato di lavorare per Netflix visto che è un accanito difensore dell'esperienza in sala.

"Quello che voglio dire è che mentre ho avuto solo una buona esperienza con Netflix, [sono] molto felice di poter portare Asteroid City nelle sale cinematografiche", ha continuato il regista. "Focus e Universal stanno continuando a fare cinema alla vecchia maniera. E quello è il modo in cui voglio che i miei film vengano proiettati".

The Wonderful Story of Henry Sugar sarà interpretato da Benedict Cumberbatch nel ruolo del protagonista e vedrà nel cast anche Ralph Fiennes (che torna a lavorare con Anderson dopo Grand Budapest Hotel), Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend e Richard Ayoade.