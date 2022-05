Asteroid City, Jeff Goldblum parla di Wes Anderson e del suo nuovo film: "Lui è un genio"

Jeff Goldblum non vede l'ora che arrivi il nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City, di cui ha parlato un po' in una recente intervista.

Jeff Goldblum tornerà presto sul grande schermo riprendendo un suo iconico ruolo in un altrettanto iconico franchise, ma è di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, che l'attore ha parlato in una recente intervista con Comicbook.

Ai microfoni del sito, l'attore ha spiegato le ragioni di alcune sue scelte creative "Beh, amo poter lavorare a dei progetti tipo delle serie di film che sono almeno un po' collegati tra di loro anche se sono molto differenti l'uno dall'altro, come quelli del grande Wes Anderson" spiega Goldblum, che in effetti non ha mai nascosto la sua predilezione per i franchise come Jurassic Park e i film del MCU.

"Wes è un genio. Lo adoro. E infatti, non voglio rivelarvi nulla, ma ho una particina nel suo prossimo progetto, qualcosa di gustoso" anticipa poi "Eravamo in Spagna con un cast incredibile, come potrete immaginare, e mi sono divertito davvero tanto" ha poi concluso.

Al momento non sappiamo ancora granché su Asteroid City, eccetto ovviamente che sarà ricolmo di grandi star (inclusi, naturalmente, i soliti volti noti per Anderson) come Margot Robbie, Tom Hanks, Bill Murray, Adrien Brody, Jeffrey Wright, Maya Hawke, Bryan Cranston, Liv Schreiber, Jason Schwartzman, Matt Damon, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Sophia Lillis, Tony Revolori, Rupert Friend e Hope Davis.