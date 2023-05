The Witcher, la showrunner difende il recasting di Henry Cavill: 'L'alternativa era concludere lo show'

Lauren Schmidt Hissrich, la showrunner di The Witcher, ha difeso pubblicamente la decisione di effettuare il recasting di Henry Cavill, l'attore che ha interpretato Geralt di Rivia nelle prime due stagioni della serie fantasy di Netflix ottenendo ampi consensi da parte della critica e del pubblico per la sua interpretazione del celebre cacciatore di mostri.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Proprio per questo motivo, i fan sono rimasti senza parole quando è stato annunciato che Cavill avrebbe lasciato lo show dopo la terza stagione, per essere poi sostituito da Liam Hemsworth. Nonostante non sia ancora stata fornita una spiegazione ufficiale, le dicerie circolate negli ultimi mesi suggeriscono che Cavill abbia lasciato lo show a causa delle differenze sostanziali tra la serie e i libri di Andrzej Sapkowski.

Durante un'intervista recente, pubblicata da Total Film, la Hissrich ha spiegato perché la produzione ha deciso di sostituire Cavill: "Avevamo la possibilità di far uscire di scena Geralt e mettere fine allo show. Ma non eravamo disposti a farlo, per il semplice fatto che ci sono ancora troppe storie da raccontare."

L'incontro tra Renfri e Geralt

"Se avessimo sostituito Geralt con un altro Witcher, ci saremmo allontanati completamente dai libri, e credo che non lo avrebbe voluto nessuno. Siamo tutti entusiasti per l'arrivo di Liam. Dovrà affrontare una sfida enorme, ma è pieno di energia ed entusiasmo per il ruolo. È ovviamente un capitolo completamente nuovo per noi. E ci sono molte emozioni coinvolte. Ma alla fine, amiamo quello che facciamo e quindi continueremo a farlo", ha concluso la showrunner di The Witcher.