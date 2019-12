The Witcher: il mondo della serie Netflix prende vita a Milano: il video degli eventi

The Witcher è arrivato su Netflix e a Milano sono stati organizzati degli spettacolari eventi raccontati in un video condiviso online.

The Witcher ha finalmente debuttato su Netflix e nei giorni scorsi il mondo di Geralt di Rivia è arrivato anche nelle strade di Milano con spettacolari installazioni ed eventi, raccontati ora in un video condiviso online.

Nel filmato si possono quindi vedere alcune immagini delle temibili kikimora apparse in piazza XXV aprile, Porta Venezia e sulla Darsena, delle oltre ottanta comparse coinvolte nella ricostruzione degli eventi con al centro il famoso cacciatore di mostri e nella marcia medievale che ha visto sfilare per le strade della città lombarda orchi, elfi, nani, streghe e cortigiane, re e uomini in armatura e maghi.

Tra i turisti e i i cittadini che si stavano muovendo per Milano in Corso Vittorio Emanuele, nell'area Nicchie e Binari, nell'area del Castello Sforzesco, Gae Aulenti, dei grattacieli, e della Darsena ha preso quindi vita l'incredibile mondo fantasy che sul piccolo schermo coinvolge l'epica figura del "witcher".

La serie Netflix The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.