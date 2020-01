The Witcher: l'impressionante compenso di Henry Cavill è stato rivelato!

La serie tv Netflix The Witcher ha già riscosso un notevole successo dalla sua uscita e, nelle ultime ore, è stato rivelato il compenso del protagonista Henry Cavill, che risulta essere una cifra molto elevata.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Come riferisce il sito VRG.com, a quanto pare la star Henry Cavill, nota per la sua interpretazione di Superman dell'universo cinematografico DC, avrebbe ricevuto un compenso pari a $400.000 per episodio, per un totale di $3,2 milioni guadagnati interpretando Geralt di Rivia.

Un cachet molto alto per una serie ispirata a una saga di romanzi, fino ad oggi, di nicchia ma che fa capire il potenziale e i progetti futuri che ruotano intorno ad essa. Infatti,The Witcher ha tutti i presupposti per diventare un franchise di successo, visto l'ingente materiale a disposizione per sviluppare altre stagioni e, soprattutto, la reazione positiva del pubblico che sta seguendo lo show con molto entusiasmo.

Per chi non l'avesse ancora vista, The Witcher è una serie fantasy targata Netflix e basata sull'omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è stato tratto anche un famoso videogioco action RPG. Ambientata in un mondo medievale, la serie ha come protagonista Geralt di Rivia, un guerriero capace di uccidere mostri che minacciano le razze civilizzate del mondo. Il suo destino si intreccia con quello di una strega molto potente, Yennifer, e di una giovane principessa, Ciri, una ragazzina con un grande potere e un pericoloso segreto. I tre attraverseranno insieme un mondo sempre più instabile.

The Witcher, grazie al suo grande successo, è stato già rinnovata per una seconda stagione, che arriverà probabilmente nel 2021.