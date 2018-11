The Witcher: la prima immagine di Henry Cavill nella serie Netflix

Sono iniziate in Ungheria le riprese di The Witcher, la serie tv targata Netflix basata sull'omonimo videogioco e sui libri di Andrzej Sapkowski. Per l'occasione, la piattaforma di streaming ha rilasciato la prima foto ufficiale, e un breve video su Twitter, di Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia, cacciatore di mostri che cerca di capire quale sia il suo posto in un mondo abitato da creature malefiche. Non è ancora nota la data in cui potremo vedere la serie, ma si presume che sarà disponibile su Netflix entro la fine del 2019.

Le immagini, al netto di differenze anagrafiche tra Cavill e la versione videoludica di Geralt di Rivia, ritraggono il personaggio con un'iconografia simile a quella dei videogiochi che hanno fatto conoscere il mondo ideato da Sapkowski su larga scala, a partire dal 2007. Per l'attore inglese, scelto per la parte un mese fa, si tratta di un nuovo ruolo di genere di un certo peso dopo quello di Clark Kent/Superman, il cui futuro cinematografico è attualmente incerto dopo l'esito critico e commerciale non felicissimo di Justice League lo scorso anno, così come quello del Batman interpretato da Ben Affleck.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31 ottobre 2018

The Witcher è stato precedentemente portato sullo schermo con il titolo The Hexer, un film e una serie usciti rispettivamente nel 2001 e nel 2002 e prodotti in Polonia, paese d'origine dell'autore dei libri, il quale non ha particolarmente apprezzato questo primo tentativo di adattamento della sua opera (in un'intervista ha affermato di poter commentare l'operazione con una sola parola, "volgare ma breve"). Nella nuova serie, al fianco di Cavill, recitano anche Freya Allan e Anya Chalotra nei due ruoli principali femminili, Ciri e Yennefer. Altri membri del cast sono Jodhi May, Adam Levy e MyAnna Buring. La scrittura è stata affidata alla sceneggiatrice Lauren Schmidt Hissrich, veterana di Netflix grazie a Daredevil, di cui ha scritto tre episodi durante la seconda stagione, datata 2016.