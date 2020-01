The Witcher: i fan lanciano una petizione per suonare 'Toss a Coin to Your Witcher' al SuperBowl

I fan lanciano una petizione per far suonare Toss a Coin to Your Witcher, tormentone musicale della serie Netflix The Witcher, al SuperBowl visto che quest'anno scenderà in campo la squadra preferita di Henry Cavill.

I fan della serie Netflix The Witcher sono determinati a far suonare il tormentone della serie, Toss A Coin to Your Witcher, al SuperBowl, a tal scopo hanno lanciato una petizione su Change.org.

Henry Cavill nei panni di Geralt

Nella petizione in questione si legge: "La squadra preferita di Henry Cavill sono Chiefs. Questo è dovuto al fatto che Superman è originario del Kansas, e Cavill ha dichiarato che sarebbe la squadra preferita di Clark Kent, perciò anche la sua. Dal momento che i Chiefs giocheranno al Superbowl e che alla fine del 2019 è uscito The Witcher dovremmo celebrare suonando il brano dello show in onore di un celebre fan dei Chiefs".

Il brano a cui si fa riferimento nella petizione è Toss a Coin to Your Witcher, divenuto un vero e proprio fenomeno virale che ha dato vita a decine di meme su internet e a numerose cover su YouTube e iTunes. Resta da capire se gli organizzatori del SuperBowl decideranno di far eseguire il brano insieme alle esibizioni di Jennifer Lopez e Shakira, che animeranno il Super Bowl halftime show.

The Witcher 2, la showrunner anticipa i nuovi personaggi

Al momento la seconda stagione di The Witcher è in preparazione . Pochi giorni fa è stato svelato l'impressionante compenso della star Henry Cavill per The Witcher, la serie Netflix è l'adattamento della saga fantasy firmata da Andrzej Sapkowski incentrata sulla figura di Geralt di Rivia, uno degli ultimi strighi, umani geneticamente modificati per eliminare mostri e creature che minacciano la razza degli uomini. Qui trovate la recensione della prima stagione di The Witcher, disponibile su Netflix.