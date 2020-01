The Witcher 2, la showrunner anticipa i nuovi personaggi

The Witcher 2 riserverà al pubblico nuovi personaggi a cui appassionarsi. A confermarlo è la showrunner Lauren S. Hissrich che su Reddit ha confermato come, nella nuova stagione, ne verranno introdotti dei nuovi e saranno anche molto divertenti. Una notizia non da poco per i fan della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski che in queste settimane si sono appassionati alle vicende di Geralt, Yennefer, Ciri così come di Ranuncolo, la cui 'Toss a coin to your witcher' è diventata un vero e proprio tormentone.

L'incontro tra Renfri e Geralt

Tornando alle parole di Lauren S. Hissrich, la creatrice dello show di The Witcher, ha spiegato: "Sì, puoi sempre introdurre più personaggi mentre vai avanti. Lo faremo anche noi: c'è un nuovo set di personaggi divertenti in arrivo nella seconda stagione. Ma per me era importante che fin dall'inizio il pubblico sapesse che questa storia parla di Geralt, sì, ma è anche di Yennefer e Ciri e - soprattutto - di ciò che accade quando si trovano e diventano una famiglia".

Yennefer, Geralt e Cirilla in un'immagine promozionale

La serie tv con protagonista Henry Cavill è attualmente in streaming su Netflix, ma è già stata confermata una seconda stagione prima del rilascio delle puntate a dicembre. The Witcher ha come protagonista Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, il cui destino viene ad intrecciarsi con quelli di una potentissima strega e una principessa in fuga ma che porta con sé un segreto pericoloso. Si ritroveranno ad unire le forze in una terra, il Continente, sempre più instabile e irto di insidie.

The Witcher: dalle scenografie ai costumi, come il Continente ha preso forma