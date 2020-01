The Witcher: su Netflix è record, ma i criteri di conteggio sono cambiati

The Witcher è la serie originale Netflix più vista di sempre, nuovo record di visioni per la piattaforma streaming che però stravolge i criteri di conteggio delle visualizzazioni rispetto al passato.

The Witcher infrange il record di visioni diventando la serie originale Netflix più vista al debutto, ma la piattaforma streaming cambia i criteri di misurazione. The Witcher si conferma, dunque, una hit per Netflix, ma i numeri totalizzati dallo show non possono essere paragonati a quelle delle precedenti uscite perché la piattaforma streaming ha cambiato il metodo di misurazione delle visualizzazioni.

L'incontro tra Renfri e Geralt

Nell'annunciare i risultati dell'ultimo quarto del 2019, Netflix ha diffuso i dati delle visualizzazioni di The Witcher e delle nuovi stagioni di The Crown e Lifetime rescue You. La serie fantasy con Henry Cavill ha infranto il record di visioni diventando la prima stagione più seguita di sempre, nelle prime quattro settimane 76 milioni di utenti hanno scelto di vedere la serie tv che ha già avuto il rinnovo per la seconda stagione.

Netflix, però, ha stravolto il metodo di conteggio delle visualizzazioni. mentre prima un utente doveva ver visto almeno il 70% di un episodio o di un film, adesso vengono presi in considerazione coloro che "scelgono di guardare" un certo titolo per almeno due minuti, "tempo sufficiente per indicare che la scelta è stata intenzionale", come specifica la piattaforma streaming. Con questo nuovo criterio, la piattaforma streaming ha annunciato che The Witcher ha segnato il record di visioni per una serie Netflix originale.

The Witcher 2, la showrunner anticipa i nuovi personaggi

La scelta fatta dalla piattaforma streaming si allinea a YouTube, allontanandosi dai metodi di rilevamento della televisione tradizionale:

"La nostra nuova metodologia è simile a quella usata da BBC iPlayer nei loro conteggi basati sulla 'richiesta' per il titolo, sugli articoli 'più popolari' del New York Times, il cui conteggio include chi apre gli articoli, e sulle visualizzazioni di YouTube" dichiara Netflix in un comunicato. "In questo modo, titoli corti e lunghi vengono trattati nello stesso modo, livellando il campo di gioco per tutti i tipi di contenti inclusi i contenuti interattivi che non hanno una durata fissa."