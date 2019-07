The Witcher su Netflix: Henry Cavill indossa una sola spada nelle foto, ecco perché

Nelle prime foto della serie Netflix The Witcher, Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia indossa una sola spada invece di due, e lo fa per un motivo ben preciso.

In The Witcher, l'attesa serie Netflix, il protagonista indosserà una sola spada, come si vede dalle prime foto ufficiali diffuse pochi giorni fa. Quello che tanti fan si stanno chiedendo è dunque perchè, se nel videogioco Geralt di Rivia ne usa due per combattere, una d'argento e l'altra d'acciaio, ma una spiegazione esiste ed è piuttosto semplice.

La nuova serie fantasy The Witcher, con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, è basata anzitutto sui romanzi di Andrzej Sapkowski, da cui sono stati tratti anche una graphic novel e i popolari videogiochi. Nei videogiochi basati su The Witcher, Geralt ha certo due spade che usa contemporaneamente. Un modo che serve a dare più dinamicità all'azione. Nei libri però le cose sono differenti: spesso il cacciatore di mostri lascia quella d'argento nel fodero sul suo cavallo e la utilizza solo quando è strettamente necessario. Molti nemici possono essere facilmente uccisi con quell'acciaio, mentre quella più pregiata viene utilizzata per quelli più forti. Questo aspetto è stato rimarcato anche in un tweet di Lauren S. Hissrich, la showrunner della serie che, verosimilmente, si immaginava che questo aspetto sarebbe venuto alla luce, soprattutto da parte di chi si è appassionato alla saga tramite i videogames e non ha ancora letto i romanzi.

Where we started it all. ❤️⚔️🐺 @witchernetflix

GERALT IS:

Stoic.

Circumspect.

Balanced.

Fierce.

Soft-and-squishy-in-a-tiny-place-in-his-heart-that-he'll-never-reveal-until-maybe-the-end-and-even-then-it-will-just-be-a-hint-AND-yes-he-only-carries-one-sword-until-wait-for-it... pic.twitter.com/KKYRPBfE4a — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 1 luglio 2019

Composta da otto episodi, The Witcher sarà diffusa in streaming verosimilmente negli ultimi mesi del 2019, forse dicembre e avrà la sua presentazione ufficiale all'imminente Comic-Con di San Diego. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast oltre a Henry Cavill comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.