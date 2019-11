The Witcher, Henry Cavill nudo in vasca da bagno: il trailer ricrea la scena del videogioco

Nel trailer di The Witcher non manca niente, neppure Henry Cavill nudo nella vasca da bagno, a riprendere quella che è diventata una delle scene più famose del videogioco The Witcher 3: Wild Hunt.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Cosa c'è di tanto speciale in quell'immagine? Tutto sommato poco, in un epico racconto fantasy doveva essere poco più di un momento di passaggio, almeno fino a quando non ha cominciato a stuzzicare la fantasia dei fan. Perchè Geralt di Rivia sdraiato in una vasca da bagno, gambe aperte e piedi che penzolano fuori dalla vasca, non è soltanto l'icona del relax in stile The Witcher, ma è diventata, fin dal 2015, parecchi meme, un pesce d'aprile, che si è a sua volta trasformato in una statuetta realmente disponibile sul mercato (e richiestissima!). La serie Netflix non poteva naturalmente esimersi dall'omaggiare un tale momento e, per quanto lo spunto non siano stati i videogiochi ma direttamente i romanzi, la showrunner si era già affrettata a rassicurare tutti a luglio: una vasca da bagno ci sarebbe stata.

Così eccolo Henry Cavill, nudo come Geralt di Rivia, nel trailer di The Witcher, a fare il bagno nella celebre vasca, anche se meno rilassato. Il trailer della serie è stato presentato ufficialmente ieri in anteprima mondiale a Lucca Comics & Games 2019, in attesa di rivederlo, a partire dal 20 dicembre, su Netflix nella prima stagione.

Il breve momento in questione, intanto, è diventato già uno dei più commentati dai fan sui social, fan che ora attendono con ancora più curiosità il rilascio delle prime 8 puntate per scovare altre strizzate d'occhio ai videogiochi.