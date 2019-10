The Witcher: il trailer italiano della serie Netflix con Henry Cavill

Ecco il trailer italiano di The Witcher, diffuso da Netflix subito dopo quello in lingua originale che è stato mostrato oggi, completo di sottotitoli, durante l'anteprima mondiale a Lucca Comics & Games 2019.

Dopo la pubblicazione di diversi teaser e di una clip più ampia in occasione dell'ultimo San Diego Comic-Con, Netflix ha per fortuna deciso di dare in pasto ai fan impazienti qualche elemento in più su The Witcher.

Anzitutto, come si legge alla fine del trailer ita, ora sappiamo che la prima stagione dello show debutterà il prossimo 20 dicembre. E sappiamo anche che, al di là di tutte le remore espresse all'annuncio del suo nome o della sua prima foto in parrucca, Henry Cavill se la caverà bene nei panni del protagonista Geralt di Rivia, diviso tra i tormenti di un passato difficile e un futuro che fatica ad accettare.

Basata sulla serie di romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, The Witcher debutterà tra poco più di un mese su Netflix con una prima stagione composta da 8 episodi, di cui Lauren S. Hissrich è showrunner. La serie riprende il racconto epico che vede al centro Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, che fatica a trovare il suo posto in un mondo in cui spesso gli umani si rivelano peggiori delle bestie. Un destino capriccioso, però, lo spinge verso una potente maga e una giovane principessa con un segreto pericoloso, e insieme a loro dovrà imparare a muoversi in un continente sempre più insidioso.

Nel cast di The Witcher troveremo, oltre ad Henry Cavill, anche Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla) , Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer nel ruolo di Triss.