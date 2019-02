The Witcher: Henry Cavill sfoggia il risultato del suo allenamento (FOTO)

Per chi si chiede se nel ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher Henry Cavill sfoggerà meno muscoli che in passato, la risposta è no. L'ex interprete di Superman ha svelato il suo fisico scolpito dalla palestra in una foto diffusa su Instagram svelando un "compagno di allenamento" davvero speciale.

Come vediamo, con l'aiuto della riproduzione di Superman che svetta a fianco di Henry Cavill, possiamo notare che l'attore inglese avrebbe messo su ancor più muscoli rispetto al passato. In molti si erano chiesti se Cavill sarebbe dimagrito per calarsi nei panni di Geralt di Rivia, eroe muscolare, ma veloce ed elegante, non esattamente un body-builder. Sono i molti i fan preoccupati della possibile mancanza di fedeltà alla saga originale da parte di Netflix, infatti la prima foto di Henry Cavill nei panni di Geralt ha scatenato polemiche sul web.

The Witcher, serie tv targata Netflix basata sull'omonimo videogioco e sui libri di Andrzej Sapkowski, è una fiaba epica. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a convivere per affrontare insieme un viaggio.

The Witcher dovrebbe approdare su Netflix nel corso del 2019.

