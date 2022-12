The Witcher 3: svelato il titolo del primo episodio e la nuova ambientazione della serie Netflix

L'arrivo di The Witcher 3, previsto per il prossimo anno, si porterà con sé non solamente l'addio a Henry Cavill, ma anche nuove terre fino ad ora inesplorate. Adesso conosciamo sia il titolo del primo episodio che la nuova ambientazione della serie Netflix.

The Witcher 2: Kim Bodnia ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

The Witcher 3 trae la sua ispirazione da Il Sangue degli elfi, il primo romanzo di Andrzej Sapkowski sul celebre strigo. La serie Netflix introdurrà parecchie novità nella sua terza stagione, a cominciare dalle "rovine di Shaerrawed", almeno in base a quanto recentemente riportato da Entertainment Weekly. Il sito ha inoltre rivelato il titolo del primo episodio della nuova stagione: Shaerrawedd.

Parlando sempre con EW, la showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, ha raccontato del lavoro sulla location e degli sforzi affinché tutto andasse per il meglio: "Questo set è uno dei più grandi che abbiamo mai costruito. Ogni ripresa è composta da effetti visivi. Ovviamente ci sarà un combattimento in corso e molto di più in questo grande spazio aperto, con schermate blu ovunque. Stiamo dando gli ultimi ritocchi. Ci è voluto così tanto tempo per ottenere l'ambientazione giusta. Penso che sia davvero importante per la storia".

The Witcher 3: Henry Cavill avrà "l'uscita di scena più eroica", la promessa della showrunner

Vi ricordiamo che la terza stagione di The Witcher chiuderà definitivamente la storia di Henry Cavill con Geralt di Rivia, sostituito in futuro da Liam Hemsworth.