The Witcher: Henry Cavill aggiorna i fan sul suo infortunio

Nel corso delle riprese della seconda stagione di The Witcher, Henry Cavill ha subìto un infortunio; in un post su Instagram ha aggiornato i fan sul suo stato di salute.

Poco prima di Natale Henry Cavill si è infortunato sul set di The Witcher 2, la seconda stagione della serie tv Netflix, subendo una lesione al tendine del ginocchio, ma sembra stia già recuperando le forze come spiega nell'ultimo post condiviso su Instagram.

Proprio ieri, infatti, su Instagram la star dello show Netflix The Witcher ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute, mostrando una foto in cui sta facendo jogging:

"Siamo in lockdown qui nel Regno Unito, quindi sto approfittando del tempo concessoci per fare esercizio all'aperto dedicandolo alla prima corsa mattutina da quando mi sono infortunato al tendine (di questo ve ne parlerò di più in secondo momento. Non sono stato veloce, e certamente non sono andato lontano, ma è stato un enorme passo in avanti sulla strada della guarigione, e il primo per riprendere il ritmo degli allenamenti dopo un Natale che potrebbe aver coinvolto più di qualche bicchiere di vin brulé e un tacchino eccezionalmente paffuto."

Fare attività fisica è stato un passo importante per Henry Cavill, fondamentale per recuperare le forze dopo l'infortunio. In genere, le lesioni ai muscoli posteriori della coscia non sono molto gravi, ma possono trasformarsi rapidamente in un problema ricorrente, soprattutto se si affretta il ​​processo di recupero.

Salvo ulteriori restrizioni, le riprese di The Witcher 2 dovrebbero protrarsi fino a febbraio 2021, quindi è ancora troppo presto per pensare già a una data d'uscita ufficiale.

