The Witcher: Henry Cavill introduce Geralt di Rivia e il suo mondo in un video

Il protagonista di The Witcher, Henry Cavill, introduce il suo Geralt di Rivia e il mondo violento in cui è immerso in un nuovo video dedicato alla serie in arrivo su Netflix il 20 dicembre. Dopo 10 anni e tre videogame, Geralt di Rivia sta per prendere vita grazie alla star inglese Henry Cavill, che ci introduce nell'universo oscuro del suo personaggio.

Geralt sembra un umano, ma in realtà è un mutante creato attraverso una trasformazione alchemica. Una pozione gli ha permesso di ottenere forza, riflessi, vista e altre abilità sovrumane che lo rendono davvero speciale.

Come potete scoprire dalle anticipazioni su The Witcher, Geralt non è solo forte e valoroso, ma ha anche un curioso sense of humor. Come spiega Henry Cavill: "Geralt aggrava il fato. Non ci crede, ma dietro tutto questo potrebbe esserci qualcosa in più." Grande l'attesa dei fan anche per una delle scene chiave del videogioco The Witcher, quella nella vasca da bagno, che tornerà anche nella serie Netflix come anticipato dal trailer.

Il fenomeno The Witcher: il Trono di Spade dei videogame