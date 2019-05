The Witcher: Henry Cavill annuncia la fine delle riprese della serie Netflix

Henry Cavill, protagonista di The Witcher, l'ha annunciato con una foto: le riprese sono terminate sul set della serie Netflix, almeno quelle della prima stagione. La sua immagine al trucco, pronto a togliere tutto quanto è stato necessario per interpretare Geralt Di Rivia sembra inequivocabile, e ancora di più le sue parole.

Netflix ha subito ripreso il messaggio su Twitter:"Le riprese della prima stagione di The Witcher sono finalmente concluse! E nonostante io qui mi stia tirando la faccia è stato un viaggio incredibile! Il cast e la crew hanno lavorato senza sosta, tutti ci hanno dato dentro e non potrei essere più orgoglioso di ognuno di noi. Parlando del mio team: Jacqui, Ailbhe e Leah sono dei consumati professionisti che hanno lavorato straordinariamente per ore per poter dar vita a The Witcher, hanno lavorato senza sosta per migliorare Geralt e farlo evolvere attraverso tutto questo. Grazie ragazze per aver reso bello questo viaggio. Tutte quelle sveglie alle tre del mattino sono valse la pena". Così si legge nel post di Henry Cavill.

Ieri anche una delle registe di The Witcher, Lauren S. Hissrich, ha postato un'altra immagine alludendo alla fine delle riprese, scrivendo sotto: "La prima stagione di The Witcher è conclusa! Ho abbastanza capelli grigi per interpretare Geralt, ma è stato l'anno più bello della mia vita. Sono grata agli sceneggiatori, al cast e a tutto il gruppo per aver lavorato sodo a questo progetto".

La serie fantasy sarà composta da otto episodi e uscirà in streaming verosimilmente negli ultimi mesi del 2019. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il resto del cast comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.