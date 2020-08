The Witcher, Henry Cavill condivide il trailer del backstage della serie disponibile su Netflix

Vi manca The Witcher? Ecco che Henry Cavill e Netflix vi vengono in aiuto con il backstage dello show, di cui è stato appena svelato il trailer, per intrattenervi durante il periodo che intercorre tra una stagione e l'altra.

Feast your eyes on the story behind the Continent. Watch Making The Witcher, now on @netflix. pic.twitter.com/80sVbYzigG — The Witcher (@witchernetflix) August 26, 2020

Le avventure di Geralt Di Rivia non possono ancora riprendere sui nostri schermi perché le riprese e la post-produzione della seconda stagione di The Witcher non sono terminate, ma nel frattempo perché non gustarsi un ghiotto dietro le quinte - che trovate attualmente su Netflix sotto forma di speciale da 32 minuti - di cui Henry e gli account ufficiali dello show ci forniscono gentilmente dei brevi sneak peek?

Nel video possiamo vedere Lauren Hissrich, creatrice e showrunner della serie, che spiega la decisione di procedere con una narrazione non lineare nel raccontare la storia di Geralt, Ciri e Yennefer, una scelta creativa in realtà molto discussa da fan e critica - c'è stato chi ha gradito la trovata, ma anche chi l'ha ritenuta un po' confusionaria-. Hissrich ha in passato spiegato di aver preso ispirazione da Dunkirk di Christopher Nolan, e in effetti al regista vennero mosse simili critiche all'epoca...

Questo e molto altro, inclusi interventi da parte del cast e della crew di The Witcher, lo trovate su Netflix, sotto la voce The Witcher: Dietro Le Quinte.