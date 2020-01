The Witcher: Netflix annuncia il film animato Nightmare of the Wolf

The Witcher, dopo la serie live-action, sarà al centro di un film animato intitolato Nightmare of the Wolf, prodotto per Netflix.

The Witcher avrà un film animato, prodotto per Netflix, intitolato Nightmare of the Wolf e che mostrerà una nuova minaccia che dovrà affrontare il protagonista.

Il nuovo progetto annunciato dalla piattaforma di streaming sarà prodotto da Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo, già nel team della serie, in collaborazione con Studio Mir. Per ora non è stata rivelata una data prevista per il debutto del progetto nel catalogo di Netflix, anche se potrebbe forse debuttare prima dell'arrivo dei nuovi episodi dello show live-action tratto dai romanzi di The Witcher con star l'attore Henry Cavill.

Netflix, poche ore fa, aveva dichiarato che The Witcher ha ottenuto i migliori dati di ascolto di sempre e le puntate sono state viste, nelle prime quattro settimane dal debutto, in oltre 76 milioni di case.

Qui potete leggere la nostra recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.